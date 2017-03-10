В прошлом году было зарегистрировано больше всего несчастных случаев за последнее десятилетие

Инспекция труда зарегистрировала в 2016 году 5082 несчастных случаев на рабочем месте. Из-за несчастных случаев в Эстонии осталось не сделано 1,3 млн рабочих часов, сообщает Трудовая инспекция.

Из всех зарегистрированных случаев в 4036 случаях работник получил легкие травмы, в 1019 случаях тяжелые травмы, а 26 несчастных случаев закончились гибелью работника. Больше всего тяжелых несчастных случаев произошло на производстве металла, в сфере перевозок, на складских предприятиях и на строительстве. 65% несчастных случаев произошло с мужчинами. Все погибшие были мужчины. Больше всего несчастных случаев произошло с мужчинами в возрасте 25-34 лет. Среди уездов больше всего несчастных случаев было зарегистрировано в Таллинне и Харьюмаа. Количество несчастных случаев уменьшилось в Тартумаа, Ляане-Вирумаа и Ляанемаа.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу в 35% случаев несчастный случай произошел с новым работником. ”Недостаточное обучение и руководство на рабочем месте становятся частой причиной, почему работники становятся жертвами несчастных случаев либо на своем первом рабочем месте, либо проработав на новом месте меньше года. На втором месте среди причин находится игнорирование правил безопасности на рабочем месте. Большое число несчастных случаев и несделанная из-за этого работа уменьшают конкурентоспособность наших предприятий. Уже были случаи, когда иностранные партнеры отказывались от договоров с нашими местными предприятиями, так как культура безопасности труда оставляет желать лучшего”, — сказала Марипуу.

В процессе осуществления надзора за трудовыми отношениями самыми проблематичными темами оказались организация рабочего времени и времени отдыха, а также недостаточное информирование работников об организации рабочего процесса и об условиях оплаты труда. Трудовых споров было в прошлом году 2671. Больше всего споров было в строительном секторе, на предприятиях торговли, а также в перевозках и на складских предприятиях.

”Надзор Инспекции труда возрос в прошлом году на 16%. Но рядом с каждым работником инспектора не поставишь. Безопасная и щадящая здоровье работника работа должна стать естественной частью рабочей культуры и без страха перед трудовым инспектором”, — добавила Марипуу.

Трудовая инспекция посетила в прошлом году 4436 предприятий, на которых было установлено 20 004 нарушения. Объем консультационных услуг вырос на 5%. Консультаций по телефону, по электронной почте и на приеме было проведено 56352. В прошлом году Инспекция труда проконсультировала 212 предприятий по вопросам улучшения трудовой среды. В большинстве случаев, консультации проходили по приглашению работодателя.