В прошлом году было выявлено страховых мошенничеств почти на два миллиона евро

По сравнению с 2016 годом, вдвое чаще случались попытки скрыть отсутствие страховой защиты, т.е. договор страхования заключался после происшествия. Второй наиболее распространенный вид мошенничества — предъявление требования в связи с несчастным случаем, которого на самом деле не было или несчастный случай был вызван умышленно. По сравнению с прошлыми годами, возросло количество страховых мошенничеств, связанных с утаиванием обстоятельств или данных.

При выявлении мошенничества страховщик отказывается от возмещения ущерба и предъявляет обратное требование. Страховое мошенничество является нарушением закона, которое может закончиться для совершившего его лица уголовным наказанием.

Руководитель отдела рассмотрения ущерба Gjensidige Kindlustus Маарика Мюрк привела в пример страховое мошенничество, выявленное в ходе уголовного производства. Водитель автомобиля с договором дорожного страхования утверждал, что для предотвращения наезда на дикое животное он вынужденно выехал на встречную полосу. Автомобиль несильно столкнулся со встречным автомобилем, в результате чего второй автомобиль съехал в находившийся у дороги водоем. Возникший ущерб составил 50 000 евро. Однако экспертиза установила страховое мошенничество, поскольку авария не могла произойти так, как описали водители, и страховщик отказался от возмещения ущерба”, — пояснила Мюрк.

По сравнению с предыдущим периодом, сократилось количество мошенничеств на суммы от 1000 до 10 000 евро, но возросло количество мошенничеств с требованием возмещения ущерба на сумму более 10 000 евро.

”Как правило, в BTA Kindlustus предупреждение мошенничеств начинается еще до заключения договора страхования, т.е. с проведения анализа риска. При предупреждении и выявлении страховых мошенничеств мы тесно сотрудничаем с полицией и очень ей благодарны”, — сказал заместитель руководителя Эстонского филиала BTA Алексей Эльрам.

Эстонский союз страховых обществ (ЭССО) — объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который развивает страхование и предупреждение ущерба, а также анализирует и публикует статистику в области страхования. ЭССО организует решение страховых споров через примирительный страховой орган.