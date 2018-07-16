16.07.2018, 17:18

В произошедшем в Таллинне ДТП погибла пожилая женщина

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В произошедшем в Таллинне ДТП погибла пожилая женщина
Foto; Anna Aurelia Minev

Сегодня около 16.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на столичной улице Карли, в результате которого погибла 86-летняя женщина.

По предварительным данным, автомобиль Volvo наехал на пешехода, 86-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Управлявшая автомобилем 31-летняя женщина была трезва и имеет необходимые водительские права.

Обстоятельства происшествия полиция выясняет в ходе криминального расследования.

Свидетелей случившегося полиция просит сообщить о себе по телефону 112.

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