В произошедшем в Таллинне ДТП погибла пожилая женщина

Сегодня около 16.00 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на столичной улице Карли, в результате которого погибла 86-летняя женщина.

По предварительным данным, автомобиль Volvo наехал на пешехода, 86-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Управлявшая автомобилем 31-летняя женщина была трезва и имеет необходимые водительские права.

Обстоятельства происшествия полиция выясняет в ходе криминального расследования.

Свидетелей случившегося полиция просит сообщить о себе по телефону 112.