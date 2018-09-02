02.09.2018, 15:43

В порту на Муху автомобиль въехал в причил: один человек пострадал

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rus.delfi.ee
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В порту на Муху автомобиль въехал в причил: один человек пострадал
Lugeja foto

В воскресенье во второй половине дня на Муху в порту Куйвасту произошло ДТП.


По словам пресс-секретаря полиции, в 15:15 им сообщили, что в порту Куйвасту автомобиль въехал в причал. Один человек пострадал.

Tallinn Hockey weekend
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