В порту на Муху автомобиль въехал в причил: один человек пострадал

В воскресенье во второй половине дня на Муху в порту Куйвасту произошло ДТП.
По словам пресс-секретаря полиции, в 15:15 им сообщили, что в порту Куйвасту автомобиль въехал в причал. Один человек пострадал.
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В воскресенье во второй половине дня на Муху в порту Куйвасту произошло ДТП.
По словам пресс-секретаря полиции, в 15:15 им сообщили, что в порту Куйвасту автомобиль въехал в причал. Один человек пострадал.
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