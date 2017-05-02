В понедельник в Таллинне подожгли четыре легковых автомобиля

В понедельник в столичных районах Пирита и Хааберсти было подожжено в общей сложности четыре легковых автомобиля, еще два было повреждено.

Вчера ночью в 03.37 поступило сообщение о том, что на улице Хундитубака в Пирита горят три припаркованных легковых автомобиля. Спасатели потушили возгорание к 04:38. Речь идет о поджоге, и дальше инцидент будет расследовать полиция.

Вчера в 18:55 поступило сообщение о том, что в Астангу горит припаркованный легковой автомобиль. В результате случившегося были повреждены и две другие находившиеся рядом машины. Пожар был потушен к 19:28. Инцидентом также займется полиция. Во втором эпизоде речь шла об автомобилях, не пригодных для эксплуатации.