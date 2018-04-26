26.04.2018, 11:00

В понедельник в Суурупи пропал полицейский: зона поисков расширена, коллеги участвуют даже добровольно

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дополнено в 12:07
rus.delfi.ee
EST 14
Politseioperatsioon Suurupis
Politseioperatsioon SuurupisFoto: Taavi Sepp

В Суурупи проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились.

В местечке Суурупи, что в Харьюмаа, в среду вечером началась полицейская операция, в которой участвовал даже вертолет.

Местных жителей взволновало то, что о причинах происходящего не было никакой информации.

Жители волости Харку рассказывали в местной группе Facebook, что полицейские ходят по домам, показывая фотографию мужчины и спрашивая, видел ли его кто-то. По словам местных, полицейских операций такого масштаба ранее в Суурупи не бывало.

По словам оперативного управляющего Пыхьяского префектуры Урмаса Крулля, в ходе наземных поисков были прочесаны лесные опушки, катакомбы и прибрежная зона. На лодке одного местного жителя проплыли вдоль побережья. Также привлекли дрон и вертолет. ”Мы обошли заправки и магазины, опросили местных жителей — вдруг кто Марека видел”, — добавил Крулль.

Вчера в операции принимали участие порядка полусотни полицейских, многие из них участвовали добровольно.

Сегодня поиски продолжаются. Будут проверяться сообщения от людей и записи видеокамер.

Зона поисков расширена

В полицию поступила информация, что Марек мог поехать вечером понедельника на поезде из Таллинна с Балтийского вокзала в направлении Аэгвийду. Поиски расширили и на это место, а также на зоны отдыха RMK. В Суурупи поиски также продолжаются.

Также стало известно, что Марек на протяжении многих лет увлекался бегом и принимал участие в нескольких соревнованиях.

Рост полицейского Марека составляет примерно 180 см, у него плотное телосложение, светлые волосы. Одет он, вероятно, в темную куртку. Знающих о местонахождении пропавшего полицейского, изображенного на фотографии, просят позвонить на номер 112.

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