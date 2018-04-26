В понедельник в Суурупи пропал полицейский: зона поисков расширена, коллеги участвуют даже добровольно

В Суурупи проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились.

В местечке Суурупи, что в Харьюмаа, в среду вечером началась полицейская операция, в которой участвовал даже вертолет.

Местных жителей взволновало то, что о причинах происходящего не было никакой информации.

Жители волости Харку рассказывали в местной группе Facebook, что полицейские ходят по домам, показывая фотографию мужчины и спрашивая, видел ли его кто-то. По словам местных, полицейских операций такого масштаба ранее в Суурупи не бывало.

По словам оперативного управляющего Пыхьяского префектуры Урмаса Крулля, в ходе наземных поисков были прочесаны лесные опушки, катакомбы и прибрежная зона. На лодке одного местного жителя проплыли вдоль побережья. Также привлекли дрон и вертолет. ”Мы обошли заправки и магазины, опросили местных жителей — вдруг кто Марека видел”, — добавил Крулль.

Вчера в операции принимали участие порядка полусотни полицейских, многие из них участвовали добровольно.

Сегодня поиски продолжаются. Будут проверяться сообщения от людей и записи видеокамер.