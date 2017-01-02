Рейды по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Эстонии намерена провести в понедельник полиция, передали утренние теленовости ETV+.

Тем, у кого затянулось празднование наступления нового года, полиция советует убедиться в том, смогут ли они сесть за руль, и во избежание неприятностей воспользоваться общественным транспортом или прибегнуть к помощи трезвых водителей из числа друзей, пишет rus.err.ee.

Всего за последние сутки сотрудниками полиции был задержан 21 нетрезвый водитель. Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до 12 месяцев.