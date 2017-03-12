В понедельник обвиняемый в убийстве бывший полицейский предстанет перед судом

В понедельник, 13 марта, в Харьюском уездном суде начнется процесс по деле об убийстве 41-летнего мужчины в столичном районе Ласнамяэ, передает rus.err.ee.
Трагический инцидент произошел в сентябре прошлого года.
Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда, в роли обвиняемого по делу проходит бывший сотрудник отряда быстрого реагирования полиции, 29-летний Рано Хылпус.
Его обвиняют в том, что вечером 23 сентября 2016 года в доме на улице Маяка он застрелил своего знакомого из табельного оружия.
Бывшему полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.
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