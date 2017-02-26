В понедельник начнется судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова

В понедельник, 27 февраля, в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда начнется процесс по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова: заседания назначены на 27 и 28 февраля, 8, 9 и 23 марта, а также 28 апреля.

В роли обвиняемого по делу об убийстве Николая Таранкова проходит Юрий Воробей (36), которого задержали 22 сентября и предъявили обвинения в убийстве, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, пишет rus.err.ee.

Как сообщил представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс, Воробей действовал в одиночку, а преступление совершил умышленно. "Мотивов было много. Главный — личная обида. Давние знакомые перестали понимать друг друга. У обвиняемого были в отношении Таранкова определенные ожидания. Он ждал помощи, но Таранков отказался ее предоставить", — пояснил Лейс.

Согласно Пенитенциарному кодексу, обвиняемому грозит от шести до 15 лет тюрьмы.