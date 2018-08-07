07.08.2018, 20:33

В полиции рассказали, как часто происходят связанные с огнестрельным оружием вызовы


rus.delfi.ee
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Politseireid Kalamajas
Politseireid KalamajasFoto: Ilmar Saabas

В последнее время полиции поступает относительно много вызовов, связанных с использованием или позиционированием оружия или похожего на оружие предмета. Для окружающих подобного рода ситуации являются довольно пугающими.

По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, в таких случаях полиция реагирует усиленным составом. ”Исходя из практики, можно сказать, что в последние годы полиция почти каждую неделю реагирует на вызовы, когда кто-то размахивает или угрожает похожим на оружие предметом, наводя тем самым ужас на окружающих”, — сказал Тамбре Delfi.

Во многих случаях речь идет о т.н. воздушках, которые внешне очень похожи на огнестрельное оружие. По словам Тамбре, производители могли бы окрашивать пневматическое оружие в более яркие цвета, чтобы можно было бы легче отличить их от огнестрельных.

”Все люди, имеющие оружие или похожее на оружие предмет, должны носить его при себе незаметно. Их поведение не должно пугать других людей. Если человек просто так размахивает оружием в публичном месте, то ему нет никакого оправдания”, — сказал Тамбре.

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