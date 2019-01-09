09.01.2019, 21:45

В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика

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rus.delfi.ee
EST 114
Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Убежавший семь лет назад из дома и пропавший без вести школьник из Саку Мартин Тсирна найден мертвым в подвале своего дома.

Перед исчезновением мальчик написал в Facebook: "Иногда люди сбегают, чтобы увидеть, нужны ли они кому-нибудь".

Мумифицированное тело мальчика в верхней одежде и куртке было найдено, когда в подвале многоквартирного дома, в котором он жил, строители начали делать ремонт и снесли самовольно построенный там бокс, сообщает Õhtuleht.

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