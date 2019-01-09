В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика

Перед исчезновением мальчик написал в Facebook: "Иногда люди сбегают, чтобы увидеть, нужны ли они кому-нибудь".

Мумифицированное тело мальчика в верхней одежде и куртке было найдено, когда в подвале многоквартирного дома, в котором он жил, строители начали делать ремонт и снесли самовольно построенный там бокс, сообщает Õhtuleht.