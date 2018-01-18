В подъезде жилого дома в Маарду подожгли коляску и санки

В подъезде многоквартирного дома в Маарду загорелись коляска и санки. Спасатели подозревают, что их подожгли.

В среду в 14:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кеэмикуте в Маарду. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в подъезде двухэтажного дома горят коляска и санки, и потушили пожар к 15:07.

Несмотря на то, что из-за возгорания по дому распространилось много дыма, никто из жильцов, среди которых было четверо детей, не пострадал. Однако во время работ по тушению повредил ногу один из спасателей.

По словам пресс-секретаря Спасательного центра Индрека Хирса, обычные санки и коляска вряд ли могут сами собой загореться, поэтому причиной пожара могли стать сознательный поджог или неосторожное обращение с огнем.

Спасательный департамент и ранее писал, что складированные на лестничных клетках вещи — приманка для поджигателей.

Лестничная клетка в доме должна быть полностью проходимой. Хранение на ней детских колясок, велосипедов и других вещей кажется практичным и удобным, однако идет в разрез с требованиями, предъявляемыми к пожарной безопасности, поскольку в случае пожара это ухудшит возможности эвакуации из здания.

Кампания по пожаробезопасности Спасательного департамента продолжится 15-19 января контролем многоквартирных домов, когда инспектора по надзору будут проверять проходимость эвакуационных путей, а также то, в каком состоянии находятся отопительные и электрические системы. Также будет обращаться внимание на складируемые на лестничных клетках легко возгорающиеся материалы.