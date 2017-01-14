Недавно полиция остановила люксовый автомобиль Bentley, за рулем которого находился водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оказалось, что он бизнесмен, занимающийся транспортом.

По словам пресс-секретаря полиции, 10 января в начале шестого вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пирита теэ в направлении Виймси движется автомобиль Bentley. Водитель совершал опасные маневры.

Несколько минут спустя полиция остановила автомобиль на перекрестке Клоостриметса теэ. Водитель — 41-летний мужчина — был пьян.

Стражи порядка доставили мужчину вытрезвляться, а его автомобиль отбуксировали на стоянку.

Заведено уголовное дело.

Как стало известно Delfi, в тот вечер за рулем люксового Bentley Flying Spur находился бизнесмен-транспортник Райво Нирк.

По данным Коммерческого регистра, Нирк состоит в правлении многих фирм. Самая крупная и известная из них — одна из самых больших эстонских транспортных фирм Applaford ES Transport & Logistics OÜ.

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