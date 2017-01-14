По словам пресс-секретаря полиции, 10 января в начале шестого вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пирита теэ в направлении Виймси движется автомобиль Bentley. Водитель совершал опасные маневры.

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