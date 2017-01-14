В Пирита за рулем Bentley был задержан пьяный бизнесмен новость дополняется!

фото иллюстративное Foto: BentleyMotors

Недавно полиция остановила люксовый автомобиль Bentley, за рулем которого находился водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оказалось, что он бизнесмен, занимающийся транспортом.