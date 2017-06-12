В Пирита юноша топил баню дровами с бензином и устроил пожар

В восквесенье в 20:22 в Центр тревоги сообщили, что в Пирита на Лыосильма теэ в двухэтажном доме загорелась подвальная баня.

Прибывшие на место спасатели лицезрели картину, свойственную комедийным фильмам среднего пошиба. Юноша пытался растопить баню. К сожалению, дрова оказались сырыми и никак не хотели поджигаться. Для решения проблемы он воспользовался бензином. Закономерно: загорелись вещи вокруг. Но не дрова.

В итоге все обошлось и ”виновник торжества” не пострадал.