14.02.2017, 15:33

В Пирита ходившие по льду женщина и ребенок оказались в опасности

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rus.delfi.ee
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В Пирита ходившие по льду женщина и ребенок оказались в опасности
Foto: Marko Jakobi

Во вторник днем на реке Пирита в опасной ситуации оказались ходившие по льду мать и ребенок.

Сегодня в 13:15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что недалеко от Меривялья теэ, недалеко от берега, на льду в опасной ситуации оказалась женщина с ребенком.

По прибытии спасателей на место мать и ребенок уже самостоятельно добрались до берега и грелись в находящемся неподалеку пабе St Patrick.

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