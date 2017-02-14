В Пирита ходившие по льду женщина и ребенок оказались в опасности

Во вторник днем на реке Пирита в опасной ситуации оказались ходившие по льду мать и ребенок.

Сегодня в 13:15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что недалеко от Меривялья теэ, недалеко от берега, на льду в опасной ситуации оказалась женщина с ребенком.

По прибытии спасателей на место мать и ребенок уже самостоятельно добрались до берега и грелись в находящемся неподалеку пабе St Patrick.