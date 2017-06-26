В Пирита агрессивная собака нападает на людей, МуПо просит помощи в поимке

В районе Пирита-Меривялья-Виймси бегает агрессивная собака, которая внезапно нападает на людей. Жертвами стали и маленькие дети. Кто владелец собаки — пока неизвестно.

Инспектор МуПо Анне Ярве в данный момент разыскивает собаку.

Если вы увидите изображенного на фотографии пса, пожалуйста, позвоните в Таллиннский приют для животных Varjupaikade MTÜ по номеру 5 141 431 или в МуПо 14 140 (24/7).

Владельца также просят незамедлительно связаться с МуПо по телефону 14410 или с инспектором Анне Ярве — 53007449.