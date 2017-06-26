26.06.2017, 15:45

В Пирита агрессивная собака нападает на людей, МуПо просит помощи в поимке

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Pirita-Viimsi kandis liigub inimesi ründav koer
Pirita-Viimsi kandis liigub inimesi ründav koerFoto: Mupo

В районе Пирита-Меривялья-Виймси бегает агрессивная собака, которая внезапно нападает на людей. Жертвами стали и маленькие дети. Кто владелец собаки — пока неизвестно.

Инспектор МуПо Анне Ярве в данный момент разыскивает собаку.

Если вы увидите изображенного на фотографии пса, пожалуйста, позвоните в Таллиннский приют для животных Varjupaikade MTÜ по номеру 5 141 431 или в МуПо 14410 (24/7).

Владельца также просят незамедлительно связаться с МуПо по телефону 14410 или с инспектором Анне Ярве — 53007449.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии