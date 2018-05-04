В Петербурге украли финские и эстонские автомобильные номера, взамен оставили номер телефона

Две схожие кражи произошли в Петербурге 30 апреля — автомобильные воры украли государственные регистрационные знаки иностранных государств.

Как стало известно ”Водителю Петербурга”, первое заявление поступило в полицию в половине девятого утра. Житель Петербурга сообщил, что обнаружил пропажу государственных регистрационных знаков Финляндии. Номера пропали с Toyota Corolla, припаркованной у дома 6 по Краснопутиловской улице.

Преступник оставил номер мобильного телефона, написанный от руки. Правда, никаких дополнений, вроде требования выкупа, не было.

Аналогичное преступление произошло тем же днем. Около часа дня в полицию обратился 37-летний житель Петербурга. Мужчина рассказал, что эстонские номера исчезли со стоявшей у дома 16 по улице Маршала Говорова Toyota Avensis. На месте также нашли записку с рукописным номером телефона.