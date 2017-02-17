В Паюзи полиция задержала водителя фуры, который был в уголовно наказуемом алкогольном опьянении

Сегодня в обеденное время на шоссе Таллинн-Вильянди Юрий (имя изменено) заметил фуру с подозрительной манерой езды. Сообщивший в полицию о своем подозрении Юрий какое-то время ехал за фурой. Когда грузовик остановился, то Юрий воспользовался случаем: сел в кабину, забрал ключи у водителя и стал дожидаться прибытия полиции.

В пятницу днем в полицию поступило сообщение, что из Ярвамаа в Имавере едет фура. Манера езды водителя фуры у другого участника дорожного движения Юрия вызвала подозрение.

"Человек заметил, что манера езды подозрительная и водитель не справляется", — рассказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Пока Юрий ехал за фурой, все это время он держал в курсе полицию о развитии событий. "При малейшем изменении — новый звонок", — пояснил Юрий.

В Паюзи водитель грузовика Айвар остановился на обочине. Этим и воспользовался Юрий: сел в кабину к водителю фуры, забрал ключи и стал дожидаться полиции.

Полиция прибыла в 12:30. Выяснилось, что у водителя фуры уголовно наказуемое алкогольное опьянение.