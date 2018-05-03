03.05.2018, 13:36

В Панаме допрашивают находившегося на борту судна с наркотиками гражданина Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 1
Panama
PanamaFoto: Panama võimud

Власти Панамы допрашивают людей, которые были на борту судна, где нашли 721 упаковку с наркотиками, местом назначения которых была Испания. Среди задержанных есть и гражданин Эстонии.

Допросы проходили начиная со вторника, когда наркотики нашли спрятанными в водяных баках судна, и продолжились вчера, сообщила прокуратура Панамы, передает издание Panamá América.

В момент обнаружения наркотиков, по официальной информации, на борту судна находились 16 членов экипажа-украинцев вместе с капитаном, один гражданин Чехии и один гражданин Эстонии.

Судно обыскали, когда оно пришвартовалось в порту Бальбоа в городе Панама.

Судно прибыло в Панаму из порта Буэнавентура в Колумбии и должно было отплыть в Испанию.

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