В Палдиски подросток заснял убийство случайного прохожего на видео, забрал его спортивный костюм и пошел в нем в школу

Осенью 2016 года в Палдиски несовершеннолетний юноша нанес 11 ножевых ранений случайному прохожему, в результате чего тот скончался. Подросток же заснял преступление, поделился им с друзьями в Facebook, а также надел спортивный костюм жертвы и отправился в школу. До недавнего времени он продолжал публиковать фото в костюме в Instagram.

29 октября 2016 года, в субботу, проживающий в Палдиски 17-летний Магнус и его в основном несовершеннолетние друзья шли с праздника, который устраивал их совершеннолетний знакомый. Около полуночи подвыпившая молодежь начала разбредаться по домам.

Магнус же, выпивший 2-3 алкогольных напитка, как он сам говорит, решил пойти в обход и у продуктового магазина на улице Адамсони встретился с мужчиной возрастом около 50 лет. Магнус попросил у пьяного на вид прохожего сигарету, но тот отказался и подросток сильно разозлился.

То, что происходило дальше, Магнус решил заснять на камеру. На длящемся всего лишь 9 секунд видео четко видно, как он ударил мужчину, после чего он без сознания упал на землю. Подросток сфотографировал нокаутированную жертву, но этим дело не закончилось.

По словам прокуратуры, Магнус оттащил находящегося без сознания мужчину в кусты и снял с него спортивный костюм Adidas, чтобы оставить себе. Когда он снимал с мужчины куртку, тот начал приходить в себя, что помешало Магнусу, и он ударил жертву ножом — 11 раз.

После преступления подросток выложил фотографию своей жертвы в группу в Facebook, где она активно обсуждалась. Как говорит прокуратура, никто из членов группы даже не сообщил об инциденте родителям или в полицию.

PPA

На следующий день Магнус поделился на своей странице в Facebook новостью об убийстве, надел спортивный костюм жертвы и пошел фотографироваться с друзьями. В этом же костюме он на следующий день пошел в школу.

31 октября, в понедельник, полиция задержала подростка после уроков. Согласно данным программы Pealtnägija, зацепка поступила от одного из родителей, который наткнулся на фотографию и беседу с подозреваемым в аккаунте своего ребенка в Facebook.

Экспертиза показала, что Магнус вменяем и может отвечать за свои действия. В итоге в марте прошлого года суд признал 17-летнего юношу виновным и приговорил к 9 года лишения свободы.

Несмотря на отбывание наказания, подросток продолжал быть активным в Instagram вплоть од вчерашнего дня, когда его аккаунт был закрыт. Delfi удалось сделать скриншот фотографий, которыми он делился с 1400 подписчиками.

На большинстве фотографий Магнус был одет в спортивный костюм, украденный у жертвы. Последнее же фото было опубликовано совсем недавно, в январе этого года.