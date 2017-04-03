В Палдиски из-за пожара были эвакуированы жители многоквартирного дома

Вчера вечером в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Раэ в Палдиски загорелся диван.

В 23.40 поступило сообщение о загоревшемся диване в спальне на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Раэ. Находившиеся в квартире двое людей смогли выбраться оттуда до приезда спасателей. Их осмотрели медики.

Из-за возгорания было много дыма, и спасатели эвакуировали жителей четвертого и пятого этажей: восемь людей и кошку. К счастью, никто не пострадал.

Пожар был потушен к 1:35. Причины возгорания выясняются.