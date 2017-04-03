03.04.2017, 10:38

В Палдиски из-за пожара были эвакуированы жители многоквартирного дома


rus.delfi.ee
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Viljandis hävis tulekahjus kaks autot
TulekahjuFoto: Kenno Soo

Вчера вечером в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Раэ в Палдиски загорелся диван.

В 23.40 поступило сообщение о загоревшемся диване в спальне на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Раэ. Находившиеся в квартире двое людей смогли выбраться оттуда до приезда спасателей. Их осмотрели медики.

Из-за возгорания было много дыма, и спасатели эвакуировали жителей четвертого и пятого этажей: восемь людей и кошку. К счастью, никто не пострадал.

Пожар был потушен к 1:35. Причины возгорания выясняются.

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