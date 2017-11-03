В Пайде старшие мальчишки в масках заставляют детсадовцев идти воровать в магазин

Мать шестилетнего ребенка Кайли услышала о том, что ее сын в прошедшие выходные ходил воровать в магазин Meie на улице Куре в Пайде, от продавца, пишет Õhtuleht.

"В конце концов оказалось, что моего ребенка избрали целью два мальчика старше его на детской площадке. Ребенок хотел убежать, но мальчики угрожали, что засунут его лицом в грязь и какашки и измажут говном", — поражена наглостью других детей Кайли.

Заведующая магазином Meie в Пайде Андра Луккен написала об этом инциденте в социальной сети и призывает родителей поговорить дома с детьми.

"Сейчас мы занимаемся уточнением этой информации", — говорит участковый полицейский Пайдеского отделения полиции Яанус Муракас.