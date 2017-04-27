В Пайде первоклассника избили дубинкой

В среду в Пайде мальчики постарше избили первоклассника деревянной дубинкой. К счастью, пострадавший отделался шишкой.

”Сегодня парни постарше из Пайдеской общей гимназии атаковали первоклассника с дубинкой.

После инцидента мы поспешили в EMO, к счастью, лишь шишка на голове и ничего серьезного. Мальчик не говорит по-эстонски, интересно, могло ли это настолько встревожить нападавших, что они напали?

Родители, постарайтесь объяснить детям, что на младших и на говорящих на другом языке НЕ нападают. Это не просто обычные дразнилки, а нападение. Это страшно. Как ребенок осмелится теперь поздно возвращаться домой?” — написали вчера в Facebook в группе Märgatud Paides.

Представитель полиции сказало Õhtuleht, что в связи с инцидентом в Пайде к ним обращались, и им известны пятеро мальчиков 8-12 лет.