В озере Харку найден труп мужчины

Вчера в 18:23 спасатели извлекли из проруби на озере Харку, что находится в Ыйсмяэ в Таллинне, тело утонувшего мужчины.
За день до этого спасатели выезжали на помощь провалившемуся под лед озера Харку рыбаку. Мужчина был спасен, благодаря проходившему мимо человеку, который вовремя позвонил в Центр тревоги.
Спасательный департамент наопоминает всем, что с наступлением весны лед стал тонким и больше не выдерживает вес человека. Поэтому выходить на лед — опасно для жизни.
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