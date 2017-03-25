25.03.2017, 09:15

В озере Харку найден труп мужчины


rus.delfi.ee
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Ristimispüha suplemine Harku järv
Kui jää on tugev, saab Harku järvel kala püüdaFoto: Andres Putting

Вчера в 18:23 спасатели извлекли из проруби на озере Харку, что находится в Ыйсмяэ в Таллинне, тело утонувшего мужчины.

За день до этого спасатели выезжали на помощь провалившемуся под лед озера Харку рыбаку. Мужчина был спасен, благодаря проходившему мимо человеку, который вовремя позвонил в Центр тревоги.

Спасательный департамент наопоминает всем, что с наступлением весны лед стал тонким и больше не выдерживает вес человека. Поэтому выходить на лед — опасно для жизни.

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