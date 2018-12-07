07.12.2018, 07:50

В отношении частной клиники Medita возбуждено уголовное дело

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rus.delfi.ee
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В отношении частной клиники Medita возбуждено уголовное дело
Foto: Shutterstock

Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении клиники Medita. Речь идет о предоставлении ложных данных, что строго карается законом, передает rus.err.ee.

В сентябрьском выпуске программы ETV "Очевидец" говорилось, что Medita была крупнейшим участником нашумевшего конкурса Больничной кассы на предоставление медицинских услуг среди частных клиник, передает "Актуальная камера".

В Таллинне и Тарту клиника хотела заполучить 37 договоров, однако конкуренты утверждали, что Medita — это полочная фирма.

Medita работает в Тарту уже несколько лет и развернула свою деятельность в Таллинне. Насколько известно передаче "Очевидец", расследование касается подделки проекта строительства помещений для больницы в столице.

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