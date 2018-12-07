В отношении частной клиники Medita возбуждено уголовное дело

В сентябрьском выпуске программы ETV "Очевидец" говорилось, что Medita была крупнейшим участником нашумевшего конкурса Больничной кассы на предоставление медицинских услуг среди частных клиник, передает "Актуальная камера".

В Таллинне и Тарту клиника хотела заполучить 37 договоров, однако конкуренты утверждали, что Medita — это полочная фирма.

Medita работает в Тарту уже несколько лет и развернула свою деятельность в Таллинне. Насколько известно передаче "Очевидец", расследование касается подделки проекта строительства помещений для больницы в столице.