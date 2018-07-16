16.07.2018, 08:52

В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

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дополнено в 11:00
rus.delfi.ee
EST 19
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Odessa rand. Pilt on illustreerivDelfi

По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Погибших обнаружили в воскресенье утром. На данный момент известно, что они скончались в субботу.

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили Delfi, что они в курсе данного происшествия.

"Исходя из обязательства следовать закону о защите личных данным, МИД не может обнародовать детали конкретных происшествий", — сообщила пресс-секретарь ведомства Сандра Камилова.

Согласно данным Delfi, погибшие — молодые люди из Вильянди, их близким сообщили об их смерти.

Один из погибших ранее получил условный срок за незаконный оборот кокаина.

По словам свидетеля из Эстонии, у молодых людей на протяжении нескольких дней была вечеринка, и своим вызывающим поведением они выделялись и на самом популярном пляже Одессы Аркадия.

Причина смерти — наркотики?

На данный момент неизвестно, связана ли смерть молодых людей с наркотическими веществами. Однако, в городе наблюдаются серьезные проблемы с рекламой наркотиков прямо на стенах зданий. Как пишет "Сегодня.ua", жители города жалуются, что часто на стенах домов можно увидеть объявления, написанные баллончиком для краски, в которых указывают только шутливое название препарата и номер телефона. В отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУНП в Одесской области объяснили, что препараты распространяют методом "закладок"

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Журналист Delfi Ольга Привалова также видела в Одессе подобные надписи в сентябре 2017 года. "Там на каждом доме написано через трафарет: соли, бошки, калики, бумага, марки и номера телефонов (бумага и марки — ЛСД, калики — экстази, бошки — марихуана — прим. ред.). Реально на каждом доме рядом с объявлениями сдам-продам-сниму", — вспоминает она.

"Я была очень удивлена. Куда полиция смотрит?" — говорит она. Из поездки в качестве подтверждения осталось фото одной из таких надписей.

Foto: Olga Privalova
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