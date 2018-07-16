В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

На данный момент неизвестно, связана ли смерть молодых людей с наркотическими веществами. Однако, в городе наблюдаются серьезные проблемы с рекламой наркотиков прямо на стенах зданий. Как пишет "Сегодня.ua", жители города жалуются, что часто на стенах домов можно увидеть объявления, написанные баллончиком для краски, в которых указывают только шутливое название препарата и номер телефона. В отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУНП в Одесской области объяснили, что препараты распространяют методом "закладок"

Журналист Delfi Ольга Привалова также видела в Одессе подобные надписи в сентябре 2017 года. "Там на каждом доме написано через трафарет: соли, бошки, калики, бумага, марки и номера телефонов (бумага и марки — ЛСД, калики — экстази, бошки — марихуана — прим. ред.). Реально на каждом доме рядом с объявлениями сдам-продам-сниму", — вспоминает она.

"Я была очень удивлена. Куда полиция смотрит?" — говорит она. Из поездки в качестве подтверждения осталось фото одной из таких надписей.