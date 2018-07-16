В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Погибших обнаружили в воскресенье утром. На данный момент известно, что они скончались в субботу.
В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили Delfi, что они в курсе данного происшествия.
"Исходя из обязательства следовать закону о защите личных данным, МИД не может обнародовать детали конкретных происшествий", — сообщила пресс-секретарь ведомства Сандра Камилова.
Согласно данным Delfi, погибшие — молодые люди из Вильянди, их близким сообщили об их смерти.
Один из погибших ранее получил условный срок за незаконный оборот кокаина.
По словам свидетеля из Эстонии, у молодых людей на протяжении нескольких дней была вечеринка, и своим вызывающим поведением они выделялись и на самом популярном пляже Одессы Аркадия.