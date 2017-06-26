В окрестностях водопада Валасте нашли большое количество взрывных устройств

В ходе двухдневной операции 21-22 июня саперы Восточно-Эстонской бомбовой группы Центра разминирования спасательного департамента нашли 155 различных немецких снарядов времен Второй мировой войны и 166 взрывателей снарядов, сообщает Идаский спасательный центр Спасательного департамента.

Получив вызов, саперы осмотрели место события. В ходе разведки установили, что около водопада Валасте находится основание старой пушки, около которой два отверстия. Проверив отверстия миноискателем, выяснили, что из обоих идет сигнал разной степени силы звука.

”Стало ясно, что необходимо реагировать большими ресурсами, с привлечением дополнительной техники. Работу осложнял тот факт, что места обнаружения находились в непосредственной (10 метров) близости к шоссе Тойла-Онтика и рядом расположены гостевой дом и смотровая платформа. Поскольку в этом месте были ранее найдены боеприпасы, то, исходя из этих данных, было решено определить зону опасности, кроме того, договорились с полицией о приостановке и перенаправлении движения по шоссе”, — рассказал главный сапер Восточно-Эстонской бомбовой группы Рагнар Рейльян.

До конца работ по разминированию руководителем работ было принято решение закрыть движение в одну сторону, чтобы обеспечить безопасное передвижение группе разминирования. На место также прибыла машина спасательной команды Кохтла-Ярве со спасателями, которые спилили находящиеся рядом деревья для осуществления работ по разминированию. Как только закончились подготовительные работы, движение в опасной зоне было закрыто и начались непосредственно работы по извлечению взрывных устройств. В числе находок были 105-миллиметровые бронебойные снаряды, осколочно-фугасные снаряды, осветительные снаряды и взрыватели, все немецкого производства. Все найденные взрывные устройства были идентифицированы и доставлены на место уничтожения, используя для плавного движения и обеспечения безопасности полицейский эскорт.

Foto: Päästeamet





Foto: Päästeamet





Foto: Päästeamet



