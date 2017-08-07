В окрестностях Раквере вечером напали на молодую женщину

В воскресенье вечером в окрестностях Раквере произошло нападение на молодую женщину.

6 августа около 22 часов в Центр тревоги сообщили, что в поселке Паюсти волости Винни напали на 30-летнюю женщину. Ей удалось убежать от нападавшего. Мужчина, с которым жертва не была знакома, вернулся в свой автомобиль и уехал с места происшествия. Полиция начала производство по делу о проступке по статье, которая предполагает наказание за сексуальные домогательства, сообщила Идаская префектура.

Около 22:25 сообщили, что в деревне Кисувере волости Хальяла 19-летняя девушка увидела мужчину, сексуально удовлетворявшего себя в общественном месте. Девушка не пожелала подавать заявление в полицию.

Полицейские патрули проверили окрестности в поисках описанного мужчины и автомобиля, но поиски, к сожалению, не дали результата. В понедельник полиция продолжила разбираться в случившемся, чтобы установить, кто действовал там накануне. В обоих случаях била отмечены схожие автомобили.

Полиция отмечает, что в таких ситуациях очень важно запомнить возможные приметы человека. Например, рост, телосложение, длину волос и одежду. Также полиции очень помогут особые приметы предполагаемого преступника: татуировки, видимые шрамы и так далее. Если нападающий схватил вас, нужно вырываться, звать на помощь и убегать. Конечно же, нужно сообщить о случившемся полиции.

У себя в Facebook женщина написала, что нападавший схватил ее и стал стаскивать с себя брюки.

