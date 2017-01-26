В одной из квартир Таллинна обнаружили амфетамина на 30 000 евро

На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу мужчину 1988 года рождения, в квартире которого было обнаружено 1,5 кг амфетамина.

18 января сотрудники криминальной полиции провели обыск в квартире молодого человека на улице Астангу в Таллинне, в ходе которого он добровольно выдал стражам правопорядка наркотическое вещество.

По словам ведущего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саскии Каск, речь идет об очень большом объеме: стоимость 1,5 кг амфетамина ”на улицах” составляет 22 500-30 000 евро.

”Неправильно полагать, что распространение и употребление наркотиков является внутренней темой отдельной субкультуры и не касается общества в целом. Поимка каждого распространителя и продавца наркотических веществ снижает опасность попадания находящихся вокруг нас людей в заколдованный круг наркозависимости и отбирает у преступников возможность для получения уголовной прибыли и направления этих средств на совершение новых злодеяний”, — сказала она.

По словам ведущего следователя службы по расследованию уголовных преступлений Марго Кивила, из этого количества можно было получить не менее 3000 доз. ”Покуда есть люди, готовые покупать наркотики, мы должны быть готовы к тому, что на место задержанных уличных продавцов придут другие. Задача полиции заключается в том, чтобы сделать путь от первичного потребителя до торговца максимально сложным. Чем труднее будет приобрести наркотик, тем больше вероятность того, что решивший попробовать его откажется от этой затеи”, — сказал он.