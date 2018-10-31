В обусловленных скользкими дорогами ДТП чаще виноваты водители среднего возраста

Резко ухудшившиеся на прошлых выходных дорожные условия привели ко множеству ДТП по всей Эстонии — одна только компания Salva Kindlustus зарегистрировала 39 случаев ущерба. Наиболее тяжелое происшествие имело место в Тарту, где в субботу за два часа выпало 10 см снега.

”Мы изучили статистику Salva за несколько лет, в т.ч. в связи с крупнейшими зимними изменениями — такими как первый снег, оледенение, метель — когда число аварий скачкообразно увеличивалось, и выяснилось, что в аварии в большинстве случаев попадают водители 28-49 лет, — пояснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт. — С 50 лет статистика аварий уменьшается линейно, хотя по данным ARK водителей этого возраста на наших дорогах столько же, сколько и водителей 28-49 лет”.

”Очевидно, основной причиной такой статистики является излишняя самоуверенность за рулем. Люди недостаточно учитывают дорожные условия и считают, что поведение автомобиля в изменившихся обстоятельствах останется прежним, — отметил Кивирюйт и добавил, что с наступлением новых погодных условий следует взять время на адаптацию и стараться замечать опасности заранее. — Возможно, за излишней самоуверенностью также стоит то, что в распоряжении водителей среднего возраста, как правило, находятся более качественные и новые машины, на возможности которых люди склонны слишком полагаться”.