31.10.2018, 09:30

В обусловленных скользкими дорогами ДТП чаще виноваты водители среднего возраста

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rus.delfi.ee
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Viljandi lähistel põrkasid kokku kaks autot
Viljandi lähistel põrkasid kokku kaks autotFoto: Kenno Soo

В случае резкого ухудшения погодных условий количество аварий на дорогах неизбежно и скачкообразно вырастает, но статистика Salva Kindlustus демонстрирует, что заметно чаще в аварии попадают, очевидно, чрезмерно самоуверенные водители в возрасте от 28 до 49 лет.

Резко ухудшившиеся на прошлых выходных дорожные условия привели ко множеству ДТП по всей Эстонии — одна только компания Salva Kindlustus зарегистрировала 39 случаев ущерба. Наиболее тяжелое происшествие имело место в Тарту, где в субботу за два часа выпало 10 см снега.

”Мы изучили статистику Salva за несколько лет, в т.ч. в связи с крупнейшими зимними изменениями — такими как первый снег, оледенение, метель — когда число аварий скачкообразно увеличивалось, и выяснилось, что в аварии в большинстве случаев попадают водители 28-49 лет, — пояснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт. — С 50 лет статистика аварий уменьшается линейно, хотя по данным ARK водителей этого возраста на наших дорогах столько же, сколько и водителей 28-49 лет”.

”Очевидно, основной причиной такой статистики является излишняя самоуверенность за рулем. Люди недостаточно учитывают дорожные условия и считают, что поведение автомобиля в изменившихся обстоятельствах останется прежним, — отметил Кивирюйт и добавил, что с наступлением новых погодных условий следует взять время на адаптацию и стараться замечать опасности заранее. — Возможно, за излишней самоуверенностью также стоит то, что в распоряжении водителей среднего возраста, как правило, находятся более качественные и новые машины, на возможности которых люди склонны слишком полагаться”.

”Важно отметить, что статистика ущерба по молодым водителям и пенсионерам в сложных дорожных условиях относительно невелика, — сказал Кивирюйт. — Можно сделать вывод, что либо они более внимательные водители и лучше оценивают риски, либо вообще не садятся за руль в плохих погодных условиях”.

В числовом выражении больше всего действующих водительских прав в Эстонии приходится на людей в возрасте 35-49 и 50-74 лет. В каждой возрастной категории водительскими правами обладают чуть больше 200 000 человек.

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