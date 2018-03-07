В Нымме разморозка замерзших труб закончилась пожаром

Вчера в 17:35 сообщили, что в Нымме на улице Самбла загорелись деревянные балки у фундамента частного дома.

Доступ к возгоранию был затруднен, спасатели потушили пожар к 19:04.

Пожар начался от прогревания водопроводных труб паяльной лампой. Каждый год происходит несколько таких случаев.

Спасательный департамент напоминает, что открытым огнем ни в коем случае нельзя размораживать замерзшие трубы.

Во избежание замерзания трубопровода следует покрыть трубы дополнительной изоляцией, особенно опасным не должно быть и размораживание замерзших труб тепловентилятором под присмотром.