В Нымме разморозка замерзших труб закончилась пожаром

Вчера в 17:35 сообщили, что в Нымме на улице Самбла загорелись деревянные балки у фундамента частного дома.
Доступ к возгоранию был затруднен, спасатели потушили пожар к 19:04.
Пожар начался от прогревания водопроводных труб паяльной лампой. Каждый год происходит несколько таких случаев.
Спасательный департамент напоминает, что открытым огнем ни в коем случае нельзя размораживать замерзшие трубы.
Во избежание замерзания трубопровода следует покрыть трубы дополнительной изоляцией, особенно опасным не должно быть и размораживание замерзших труб тепловентилятором под присмотром.
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