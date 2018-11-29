В Норвегии умер эстонец, которого из больницы отправили с обезболивающими домой

Деливший с Марко квартиру Вейго рассказал, что искавший работу в Бергене Марко жаловался на боль, когда ему решили вызвать скорую помощь.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где ему сделали сердечный укол и ЭКГ и выписали рецепт на обезболивающие.

Добравшись до дома, Марко пошел в свою комнату отдыхать, и его друзья ходили его проверять, но через несколько часов после возвращения из отделения экстренной медицины (EMO) они обнаружили его мертвым.

Полиция Норвегии начала расследование по делу.

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