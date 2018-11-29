В Норвегии умер эстонец, которого из больницы отправили с обезболивающими домой

Искавший работу в Норвегии 54-летний Марко обратился в больницу с болями и затруднениями дыхания, но его отправили домой, где он несколько часов спустя умер, пишет Õhtuleht.
Деливший с Марко квартиру Вейго рассказал, что искавший работу в Бергене Марко жаловался на боль, когда ему решили вызвать скорую помощь.
Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где ему сделали сердечный укол и ЭКГ и выписали рецепт на обезболивающие.
Добравшись до дома, Марко пошел в свою комнату отдыхать, и его друзья ходили его проверять, но через несколько часов после возвращения из отделения экстренной медицины (EMO) они обнаружили его мертвым.