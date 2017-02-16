16.02.2017, 09:51

В Норвегии пьяный водитель на грузовике с эстонскими номерами пытался скрыться от полиции


rus.delfi.ee
EST
В Норвегии пьяный водитель на грузовике с эстонскими номерами пытался скрыться от полиции
Foto: Ekraanitõmmis

В среду вечером в 20:20 по местному времени норвежская полиция получила сообщение о ехавшем неровно и агрессивно грузовике между Арендалом и Гримстадом. Остановить грузовик отправили патруль.

Водитель грузовика не остановился, а вместо этого поехал в сторону центра Гримстада. Полиция на это решила включить мигалки и последовать за грузовиком, пишет газета Grimstad Adressetidende.

Грузовик был вынужден остановиться, когда на нем было больше невозможно совершить резкий поворот на узкой улице.

Грузовик был зарегистрирован в Эстонии. Представитель норвежской полиции сказал, что водителя на месте попросили дунуть в алкометр и показатель был выше разрешенной нормы. Дальше водителя отвезли сдать кровь на анализ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии