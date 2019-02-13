В Норвегии проживающий в Эстонии турок обвиняется в убийстве

Турок сказал вчера на суде, что он и убитый должны были купить электромобили Tesla, чтобы потом продать их в Эстонии, пишет издание VG.

На вопрос прокурора о том, какие у них были дела в июне 2017 года, турок ответил: ”Ему нужна была от меня информация. Я попросил у него кое-что насчет машин и Tesla. И еще была тема, которая касалась одного другого человека”.

Турок отметил, что знал жертву с 2008 года и они неоднократно помогали друг другу в различных вопросах.

По словам прокурора, после убийства в доме жертвы было обнаружено 25 грамм героина. Прокурор отметил, что он мог быть причастен к продаже наркотиков, и не исключил, что и убийство может быть с этим связано.