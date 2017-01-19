Во вторник в Норвегии взяли под стражу двух жителей Эстонии 30 с небольшим лет, подозреваемых в серии краж в Сарпсборге и Фредрикстаде, передает газета Fredriksstads Blad.

В понедельник в 13:45 по местному времени в полицию поступил вызов: двое мужчин попытались совершить кражу в одном из магазинов Sarpsborg Amfi Borg Storsenter.

Арест двух эстонцев дал основание полагать, что они — профессиональные магазинные воры.

”Дальнейшее следствие привело нас к двум автомобилям. Там нашли вещи, которые, в соответствии с нашими подозрениями, могут быть украдены”, — сказал представитель полиции Сарпсборга Терье Бёэ (Terje Bøe).

”Они прибыли в Норвегию самолетом из Эстонии в аэропорт Гардермуэн ранним утром понедельника. Там они арендовали автомобиль, на котором ездили в Фредрикстеде и Сарпсборге. У них с собой — средства для манипуляции системами магазинных сигнализаций, и мы полагаем, что они — злоумышленники, прибывшие в Новрегию лишь для совершения такого рода преступлений”, — сказал Бёэ.

В среду эстонцы должны были лететь обратно в Таллинн. Однако этого не случилось: суд постановил взять их под стражу на четыре недели.

Эти мужчины уже известны норвежской полиции: они ранее были высланы из страны. Их запрет на въезд истек лишь в конце прошлого года.