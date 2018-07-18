В немецком порту на грузовом судне обнаружили труп матроса из Эстонии

В понедельник во второй половине дня в немецком порту Висмари на грузовом судне было найдено тело 49-летнего мужчины из Эстонии.

Труп был найден в грузовом отсеке при проведении рутинной проверки сотрудниками погранслужбы, пишет Ostsee-Zeitung. При работе в данном отсеке необходимо носить кислородную маску, но, по данным местной полиции, у мужчины ее не было.

Следователи полагают, что речь идет о несчастном случае. Скорее всего, матрос потерял из-за нехватки воздуха сознание, упал, получил легкую травму головы, а затем задохнулся.