18.07.2018, 12:51

В немецком порту на грузовом судне обнаружили труп матроса из Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 6
В немецком порту на грузовом судне обнаружили труп матроса из Эстонии
Foto: BERND THISSEN, AFP

В понедельник во второй половине дня в немецком порту Висмари на грузовом судне было найдено тело 49-летнего мужчины из Эстонии.

Труп был найден в грузовом отсеке при проведении рутинной проверки сотрудниками погранслужбы, пишет Ostsee-Zeitung. При работе в данном отсеке необходимо носить кислородную маску, но, по данным местной полиции, у мужчины ее не было.

Следователи полагают, что речь идет о несчастном случае. Скорее всего, матрос потерял из-за нехватки воздуха сознание, упал, получил легкую травму головы, а затем задохнулся.

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