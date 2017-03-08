08.03.2017, 08:30

В Нарве загорелся одноэтажный жилой дом


rus.delfi.ee
EST
Tulekahju Rae vallas
Veiko Vares

Во вторник в 08:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Метса в городе Нарва в Ида-Вирумаа, где отрытым пламенем полыхал одноэтажный жилой дом.

На момент возгорания в здании находилось три человека, все они смогли самостоятельно выйти. Одному человеку понадобилась помощь и прибывшие на место медики доставила его в больницу.

Работы по ликвидации возгорания закончились в 09:5

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии