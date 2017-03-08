В Нарве загорелся одноэтажный жилой дом

Во вторник в 08:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Метса в городе Нарва в Ида-Вирумаа, где отрытым пламенем полыхал одноэтажный жилой дом.
На момент возгорания в здании находилось три человека, все они смогли самостоятельно выйти. Одному человеку понадобилась помощь и прибывшие на место медики доставила его в больницу.
Работы по ликвидации возгорания закончились в 09:5
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