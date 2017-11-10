В Нарве задержан вор, промышлявший в рейсовых автобусах

В конце октября в Нарве участились случаи, когда из рейсовых автобусов пропадали вещи. На данный момент полиции известно о четырех эпизодах совершения краж из автобусов, сообщает Вируская окружная прокуратура.

2 ноября полиция задержала 18-летнего молодого человека которому было предъявлено подозрение в систематическом совершении краж с проникновением.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Павла Гордиевски, молодой человек был ранее наказан в уголовном порядке и новые преступления он совершил во время испытательного срока.

Все кражи были совершены в короткий промежуток времени, и можно сделать вывод, что они не были случайными,добавил прокурор.

3 ноября с разрешения Вируского Уездного суда молодого человека взяли под стражу на время проведения досудебного расследования.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников сказал, что есть основания считать, что похожих краж было больше: ”Просим водителей автобусов и автобусных фирм, которые могли стать жертвой кражи, сообщить об этом в полицию по телефону 357 6178 или по адресу электронной почты dmitri.musten@politsei.ee”.