13.06.2018, 10:27

В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

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rus.delfi.ee
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В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро
Иллюстративное фотоFoto: ELISA TAIMRE

В Нарве во вторник была предпринята попытка кражи металлических труб, в результате которой предприятие на улице Тийги понесло существенный материальный ущерб, сообщает rus.err.ee.

12 июня в полицию поступило сообщение, что с территории предприятия на улице Тийги в Нарве пытаются украсть металлические трубы, сообщила в среду пресс-служба Идаской префектуры.

Нарушители резали трубы на части и укладывали в автомобиль. Прибывшая на место полиция задержала троих мужчин в качестве подозреваемых, и они были доставлены в арестантский дом.

По первоначальным данным, размер причиненного ущерба составляет 15 000 евро.

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