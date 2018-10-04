В Нарве взят под стражу мужчина, подозреваемый в попытке убийства

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения суда вчера, 3 октября, был взят под стражу 40-летний мужчина, которого полицейские задержали во вторник.

Как сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс, конфликт между двумя знакомыми мужчинами возник в одном из находящихся на ул. Пяхклимяэ увеселительных заведений ранним утром 30 сентября.

„Мужчины употребляли вместе алкоголь и беседовали, но концовка у этой беседы была, к сожалению, кровавой. 40-летний мужчина покинул место происшествия, но мы установили его личность и выяснили его местонахождение", — рассказала Пресс.

Мужчину вызвали по телефону в отделение полиции, где он был задержан в качестве подозреваемого, а днем позже суд дал разрешение на его взятие под стражу на два месяца.

Пострадавшего доставили с места происшествия в больницу, где он находится на лечении и его жизнь вне опасности.

Подозреваемый наказывался раньше в уголовном порядке. Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн, которая ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, сказала, что подала ходатайство, так как есть опасность, что, находясь на свободе, мужчина может продолжать совершать правонарушения.

„Это очень тяжкое преступление. Раннее поведение мужчины показывает, что он может совершать разные правонарушения и чья-то жизнь может оказаться в опасности. Ради благополучия других людей я ходатайствовала о взятии его под стражу", — разъяснила старший прокурор.