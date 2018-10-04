04.10.2018, 10:15

В Нарве взят под стражу мужчина, подозреваемый в попытке убийства

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Vägivald
Иллюстративное фото.Foto: Tanel Meos

Полицейские Нарвского отделения полиции задержали мужчину, которого подозревают в том, что он ударил ножом 32-летнего мужчину в одном из увеселительных заведений Нарвы в прошлое воскресенье, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения суда вчера, 3 октября, был взят под стражу 40-летний мужчина, которого полицейские задержали во вторник.

Как сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс, конфликт между двумя знакомыми мужчинами возник в одном из находящихся на ул. Пяхклимяэ увеселительных заведений ранним утром 30 сентября.

„Мужчины употребляли вместе алкоголь и беседовали, но концовка у этой беседы была, к сожалению, кровавой. 40-летний мужчина покинул место происшествия, но мы установили его личность и выяснили его местонахождение", — рассказала Пресс.

Мужчину вызвали по телефону в отделение полиции, где он был задержан в качестве подозреваемого, а днем позже суд дал разрешение на его взятие под стражу на два месяца.

Пострадавшего доставили с места происшествия в больницу, где он находится на лечении и его жизнь вне опасности.

Подозреваемый наказывался раньше в уголовном порядке. Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн, которая ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, сказала, что подала ходатайство, так как есть опасность, что, находясь на свободе, мужчина может продолжать совершать правонарушения.

„Это очень тяжкое преступление. Раннее поведение мужчины показывает, что он может совершать разные правонарушения и чья-то жизнь может оказаться в опасности. Ради благополучия других людей я ходатайствовала о взятии его под стражу", — разъяснила старший прокурор.

„Вызывает большое беспокойство то, что люди берут с собой нож в общественное место, хотя намереваются употреблять алкоголь", — добавила Татьяна Пресс. "Следует также помнить, что согласно закону об оружии человеку в алкогольном опьянении запрещено иметь при себе любой вид оружия".

Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство. Производство ведет Нарвское отделение полиции, ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

04.10.2018
Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
Подробнее

Охранные фирмы — о повышении минималки: государство, подай пример!

04.10.2018
Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.
Подробнее


В Нарве взят под стражу мужчина, подозреваемый в попытке убийства

04.10.2018
Полицейские Нарвского отделения полиции задержали мужчину, которого подозревают в том, что он ударил ножом 32-летнего мужчину в одном из увеселительных заведений Нарвы в прошлое воскресенье, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Подробнее

Контавейт в упорной борьбе проиграла второй ракетке мира

04.10.2018
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) не сумела выйти в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Пекине. В 1/8 финала первая ракетка Эстонии в упорной борьбе уступила датчанке Каролин Возняцки (WTA 2) - 5:7, 4:6.
Подробнее

"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

04.10.2018
У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

04.10.2018
Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал “Вечерка” со ссылкой на ERR.
Подробнее

Разбор полетов от Яака Аллика. Туман над политическим полем рассеивается, или В ожидании нового мессии.

04.10.2018
До выборов в Рийгикогу остается чуть менее 5 месяцев. Нынешняя предвыборная кампания обещает стать особенно напряженной, поскольку, согласно социологическим опросам, значительное число избирателей разочаровались в своих прошлых предпочтениях. С другой стороны, рост популярности правоконсервативной партии EKRE заставляет другие политические силы менять свои планы и обещания, к тому же на небосклоне вновь появляются и новые движения. Лучше разобраться в происходящем читателям русского Delfi поможет политик со стажем, член социал-демократической партии, экс-депутат парламента и бывший министр культуры, профессиональный социолог Яак Аллик.
Подробнее

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый "поезд четырех столиц" Рига-Киев

04.10.2018
В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя, в Риге — высокий чоловик… Пассажирам нового поезда “четырех столиц” Киев-Минск-Вильнюс-Рига и обратно есть, что обсудить под стук колес и без вай-фая. Журналист портала Delfi Кристина Худенко провела 19 часов в пути и оценила плюсы, минусы и перспективы нового маршрута.
Подробнее