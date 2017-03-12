В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП

Накануне днем в результате ДТП в Нарве пострадал 72-летний мужчина. По данным властей, аварию спровоцировал водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, передает rus.err.ee.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился в 13:15 у здания №30 на улице Кренгольми.

По сведениями полиции, автомобиль Mercedes-Benz C200, которым управлял 50-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения, выехал со двора на главную дорогу и столкнулся с автомашиной Toyota Yaris.

В результате столкновения Toyota Yaris вылетала с проезжей части и врезалась в стену дома. Находившийся за рулем этой машины 72-летний мужчина был доставлен в больницу.

Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 44 нетрезвых водителя.