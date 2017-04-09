В Нарве в пожаре погиб мужчина

Сегодня рано утром в Нарве произошел пожар в многоквартирном доме на улице Даумани. В ходе спасательных работ пожарные обнаружили труп мужчины.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 5:48. Звонивший сообщил о задымлении в квартире на первом этаже.

На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Выяснилось, что горит квартира.

Спасатели попали в квартиру через окно и сразу приступили приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара. В ходе спасательных работ с помощью термокамеры обнаружили лежащего на диване мужчину без признаков жизни. Спасатели передали мужчину медикам, однако им не удалось спасти его жизнь.

Пожар был потушен к 6:10.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного курения.